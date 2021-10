Conegliano, una Lancia Fulvia è parcheggiata nello stesso posto da 50 anni: diventerà un monumento

Google Maps

E' parcheggiata in via Zamboni, a Conegliano, dal 1974 e da lì non si è mai mossa. E' la Lancia Fulvia di un ex edicolante oggi 94enne, che è rimasta ferma per quasi mezzo secolo davanti al suo negozio. La ricorda persino il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, insieme a migliaia di altri studenti dell'Itis che da 50 anni passano di lì. E ora quell'auto "storica" è destinata a diventare un monumento, un simbolo della città di Conegliano (Treviso).