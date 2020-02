Cade da cascata di ghiaccio, morto iceclimber in Val Visdende

Un iceclimber austriaco di 56 anni è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri da una cascata di ghiaccio, chiamata la "Carpe Diem", in Val Visdende. Secondo le informazioni del Soccorso Alpino, l'uomo si trovava in un punto di sosta, assieme alla compagna. La donna è scesa per prima: quando è stato il turno dell'uomo, al momento di iniziare la calata, è precipitato, fermandosi un centinaio di metri più sotto.