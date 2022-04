Cadavere ritrovato nel Po, spunta l'ipotesi della campionessa di tiro a segno scomparsa dopo una festa

Ad Andreea piacevano i colori sgargianti, i tessuti lucidi e luccicanti, come si vede anche dai suoi profili social, e a lei riconducono alcune delle caratteristiche di quel corpo infilato in un borsone da calcio e degli abiti indossati.

Il cadavere in acqua da meno di un mese

- A portare gli inquirenti a pensare alla giovane sembra sia il fatto che il cadavere era in un buono stato di conservazione e che fosse in acqua da meno di un mese. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi: servono altri riscontri prima di dare un nome al cadavere del fiume. Sembra che Andreea avesse tatuaggi sulle mani e sicuramente aveva i capelli blu: tali elementi l'avrebbero resa immediatamente riconoscibile. Ma le orrende mutilazioni riscontrate sul corpo rendono difficile verificare tali caratteristiche.

Leggi Anche Cadavere riemerso dal Po a Rovigo: è di una giovane donna di carnagione bianca

La festa dell'11 marzo

- La Rabciuc, di origini romene, l'11 marzo aveva partecipato a una festa sulla Montecarottese, tra l'Appennino e l'Adriatico. Molti punti sulla sua scomparsa restano da chiarire. Non è chiaro perché la donna stesse litigando con il fidanzato e perché lui avrebbe tenuto il cellulare riportandolo solo la domenica successiva e ritardando di fatto l'allarme per la scomparsa. Come è finito sulle sponde del Po il suo corpo? Si ipotizza che sia stato lanciato dal ponte autostradale tra l'Emilia Romagna e il Veneto, a circa 200 chilometri dalla zona della scomparsa. Oppure potrebbe essere stato lanciato in un altro corso d'acqua.