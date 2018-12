Bimba morì dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso: 3 medici indagati a Padova

Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi, Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza chiesto dall'ospedale di Pordenone. Stando agli elementi raccolti dalla procura di Padova, che indaga per omicidio colposo, i medici avrebbero visitato la bambina in due occasioni prima del decesso, ma non avrebbero preso le necessarie misure per affrontare un'emorragia intestinale in corso.