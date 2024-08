Belluno, il drone di un turista blocca il decollo dell'elisoccorso | L'ira di Zaia: "Grave e inaccettabile"

"Ho voluto chiedere un approfondimento, - ha aggiunto Zaia nel suo post. - I dati del Soccorso Alpino Veneto ci dicono che quest'anno sono stati registrati il 3% di interventi in più rispetto al 2023 e il 12% in più di persone soccorse. Solamente dall'inizio di giugno, gli interventi del Soccorso Alpino sono stati 353. Non è accettabile però apprendere che di queste operazioni di soccorso il 21%, 95 persone soccorse, riguardava persone completamente illese ma bloccate in montagna per incapacità. Inoltre, 63 persone, il 14% del totale, sono state soccorse dall'inizio di giugno per la perdita d'orientamento. I soccorritori, per chi non lo sapesse, spesso rischiano la vita: facciamo in modo che le missioni almeno vengano effettuate per coloro che davvero hanno bisogno, non per chi pensa l'elicottero come un taxi".