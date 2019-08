Belluno, cuoco 36enne colpito da un fulmine poi morto per ipotermia

Colpito da un fulmine durante il temporale e poi morto per ipotermia dopo aver perso i sensi. Si ipotizza che siano queste le cause della morte di Daniele Del Nobile, 36enne originario di Manfredonia (Foggia) che lavorava come cuoco stagionale in un rifigio di Livinallongo, nel Bellunese. L'uomo è stato trovato senza vita proprio nei pressi del rifugio da cui si era allontanato martedì sera.