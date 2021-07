Facebook

Un medico dell'ospedale di Belluno è indagato per la morte di Davide Bristot, il 18enne deceduto dopo essere stato dimesso dal Pronto soccorso. Il giovane, di Sedico, si era sentito male, era andato in Pronto soccorso a Belluno e, dopo alcuni accertamenti, era stato mandato a casa, dove era morto poche ore dopo. Per il medico iscritto nel registro degli indagati l'ipotesi di reato è di omicidio colposo.