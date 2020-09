Batterio killer, istituita "task force" Azienda ospedaliera Verona

Dopo le sospensioni cautelative dei dirigenti medici ufficializzate il 5 settembre per il caso del batterio killer, il commissario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Francesco Cobello, ha creato una task force "per la gestione e al rilancio dell'attività". Lo staff, si legge in una nota della struttura, è composto da "professionisti già impegnati durante l'emergenza Covid-19".