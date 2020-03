Aviano, 134 militari americani in autoisolamento per coronavirus

Il 31st Fighter Wing della base Usaf di Aviano ha 134 persone in isolamento come misura precauzionale contro il coronavirus. Lo scrive Stars and Strips, il quotidiano Usa del Department of Defense precisando tuttavia che non sono confermati casi di coronavirus nella base. Questa, però, non è attrezzata per il test del virus, dunque il personale dovrebbe andare all'ospedale di Udine oppure in Germania, al Landstuhl Regional Medical Center.