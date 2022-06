Allarme nel Padovano, sparita una 18enne di origine pakistana

Secondo il cugino Muhammad, che ha diffuso un appello sul gruppo Facebook "Sei di Castelfranco Veneto se...", la giovane è stata vista l'ultima volta proprio in un bar di Castelfranco, cittadina del Trevigiano, la mattina dle 31 maggio. Da allora di Basma non si sono più avute notizie: sul caso stanno indagando anche i carabinieri.

Diciottenne di origine pakistana sparisce in Veneto: appello del cugino

Basma, ha riferito il cugino nel post, "portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche; una maglietta nera con una riga bianca; ha 18 anni, è alta all'incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana. Si chiama Basma ed è di Galliera Veneta".

Il sindaco di Galliera, Italo Perfetti, dal canto suo ha spiegato di aver saputo della scomparsa della giovane proprio dal post social, e di essersi subito messo in contatto con i carabinieri. Ma, ha sottolineato, non è ancora chiari se l'allontanamento "sia stato volontario oppure no". L'appello a chiunque abbia notizie su Basma è quello di chiamare immediatamente il 112.