Allarme bottiglie di vino, un produttore della Valpolicella (VR): "In difficoltà per la mancanza del vetro ucraino"

"Già in coda al Covid c'era stato un

aumento dei prezzi del vetro

mettendo in crisi il nostro settore

cantina vinicola in Valpolicella

e di altre materie che usiamo per il packaging del vino. Ora la guerra ha portato nuovi aumenti,e non solo". A "" Davide Manara, enologo nonché proprietario di una storica(provincia di Verona), racconta le difficoltà del periodo, dovute in particolare alla guerra.

L'Ucraina, infatti, è tra i maggiori esportatori di vetro in Europa

le spedizioni sono ferme

bottiglie di provenienza austriaca e francese

, ma, a causa del conflitto, la situazione si è bloccata. "Delle quattro vetrerie presenti sul territorio, due sono state bombardate, quindi. Le tempistiche degli ordini vanno dai quattro ai sei mesi", continua Manara, che, al momento, per andare avanti con la produzione, ha dovuto optare per, molto più costose.

