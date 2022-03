Vino, addio alla bottiglia di vetro per ridurre gli aumenti di prezzo

L'aumento dei prezzi e la guerra stanno destando grande preoccupazione nel mondo del

vino

Censis - Alleanza Cooperative Agroalimentari Vino dal titolo

1,1 miliardi di euro

. Secondo quanto emerso da uno studio condotto da“la febbre dei costi” è diil conto che si abbatterà sulla filiera vitivinicola a causa dell'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime.

AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

vetro

8,5%

sughero

9.4%

carta

imballaggi

23%

30%

Tra gennaio 2021 e gennaio 2022, considerato anche gli effetti derivanti dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, il prezzo della produzione delè cresciuto dele quello deldel. A ciò si aggiungono gli aumenti relativi allae aglicompresi tra ile il. Vanno anche segnalati gli incrementi dei costi dell'energia elettrica, dei carburanti, nonché dei fertilizzanti e dei concimi utilizzati nella coltivazione. Questi rincari si rifletteranno inevitabilmente sul prezzo finale del vino.

LA PROPOSTA DI ASCOVILO

plastica

cartone

Giovanna Prandini

Ascovilo

umenti sul prezzo

Per affrontare questa difficile situazione servono risposte alternative come autorizzare materiali diversi nei disciplinari di produzione consentendo di imbottigliare con alcuni tipi di. Questa è la proposta lanciata da, presidente di, associazione che riunisce i consorzi lombardi del vino, intervistata dall'Agi. Prandini sottolinea che “gli afinale saranno inevitabili e la filiera deve proteggersi”, e aggiunge “non c'è alternativa al vetro, se il disciplinare dice che il tuo vino è Lugana doc o Garda doc solo se imbottigliato in vetro, bisogna cambiare il disciplinare e non si fa in un giorno. Si dovrebbe autorizzare a utilizzare in via sperimentale materiali diversi”.

LE PAURE DEL MERCATO DEL VINO

Prandini

contenitori sostenibili

made in Italy

La presidente di Ascovilo spera che i produttori del vino possano in parte assorbire gli aumenti non scaricando tutto su hotel e ristoranti già particolarmente colpiti dalla pandemia. Laaggiunge che è a rischio “tutta l'attività passata di scegliereper l'impatto ambientale” e conclude dicendo “se vogliamo promuovere il, è paradossale che i produttori di vino rimangano senza vetro, cartone o gabbiette per gli spumanti in Italia e debbano rivolgersi al mercato internazionale”. Nei prossimi mesi il mondo del vino sarà chiamato a rispondere all'interrogativo più importante: esiste una valida alternativa al vetro?