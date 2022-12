Adria (Rovigo), niente posto in Pronto soccorso: mamma e bimbo lasciati nel garage al gelo

Ad Adria, in provincia di Rovigo, una donna e il suo piccolo sono stati lasciati al freddo per ore nel garage dove parcheggiano le ambulanze perché nella sala d'aspetto dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli non c'era posto, in attesa dell'esito del tampone.

A denunciare l'accaduto, è la stessa protagonista della vicenda, che su Facebook ha pubblicato lo scatto desolante, che ritrae la donna seduta con in braccio il bimbo in un locale privo di riscaldamento, se non una piccola stufa di fortuna, che tiene in braccio suo figlio avvolto in una coperta per proteggerlo dalle gelide temperature di questo periodo.