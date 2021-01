Acqua alta a Venezia, in funzione paratoie del sistema Mose

LaPresse

Sono iniziate le operazioni per l'innalzamento della paratoie del sistema Mose di Venezia per fronteggiare una marea sopra il livello del medio mare di 115 centimetri. Lo rende noto il Centro maree del Comune che segnala come la punta di marea in Adriatico è stimata intorno ai 115 centimetri sul medio mare tra la mezzanotte e mezza e l'una. Domenica è prevista un'ulteriore acqua alta a 100 centimetri intorno a mezzogiorno.