Treviso, 26enne accoltellata mentre fa jogging: l'aggressore 15enne è stato condannato a 6 anni e 8 mesi

Ansa

E' stato condannato a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio e tentata rapina il 15enne che il 22 marzo ha aggredito con 20 coltellate una 26enne, Marta Novello, mentre faceva jogging a Treviso. Il tribunale dei minori ha riconosciuto il vizio di mente parziale e non totale come richiesto dalla difesa. La pena è stata ridotta per effetto del rito abbreviato (condizionato). La 26enne è viva per miracolo.