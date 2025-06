Veneto, processo inquinamento da Pfas: 11 condanne e 4 assoluzioni

In Veneto, al processo per l'inquinamento da Pfas delle acque, sono state emesse 11 condanne e 4 assoluzioni (141 anni di carcere in tutto) nei confronti degli imputati. La sentenza, emessa dalla Corte d'assise di Vicenza, riguarda il procedimento giudiziario per il maxi-inquinamento di acque superficiali, falde e acquedotti nella regione dovuto a Pfas, sostanze perfluoroalchiliche. Fonte principale dell'inquinamento era lo scarico dell'industria chimica Miteni di Trissino (Vicenza). Dopo sei ore di camera di consiglio, i giudici hanno stabilito per i condannati pene tra i due anni e otto mesi e i 17 anni e mezzo.