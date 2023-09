Veneto, 14enne disperso nelle acque del Po

Sono d'ore d'ansia per un ragazzino scomparso in acqua.

Si tratta di un 14enne che non è rientrato a casa, nel Rodigino, dopo che, si ipotizza, era andato lungo il Po. Recuperato invece il corpo di un 27enne tuffatosi da un battello nel lago di Garda, in località Punta San Vigilio, che non è più riemerso. In entrambi i casi i vigili del fuoco hanno impiegato sommozzatori e imbarcazioni e sul Garda anche un elicottero.