Trasporti, venerdì sciopero nazionale dei mezzi pubblici

Diverse sono le ragioni che hanno portato i lavoratori a scioperare. Uno dei principali motivi è quello stipendiale, infatti la nota dell'Atm prosegue: "per l’abrogazione dei penalizzanti salari d'ingresso ai neoassunti, il salario minimo di 1600 euro netti mensili, forti aumenti salariali indicizzati all’inflazione reale". E ancora per la riduzione dell'orario lavorativo e la privatizzazione degli appalti. "Per un piano di investimenti e di assunzioni straordinari in tutti i settori di pubblica utilità a partire trasporto pubblico fino a sanità, scuola e servizi sociali in genere, che devono essere universali e gratuiti, nonché per la ripubblicizzazione delle aziende esercenti i servizi pubblici", aggiungono i dipendenti.

Anche la sanità e l'ambiente sono temi caldi che toccano il sindacato Al Cobas: "contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, posto guida compreso, eliminando il rischio alla fonte; blocco delle spese militari, contro la guerra e l’invio di armi in tutti gli scenari di conflitto e la conversione di tali risorse nei servizi di pubblica utilità; contro le grandi opere speculative, per la tutela dell’ambiente e per un piano concreto di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio", conclude il comunicato.