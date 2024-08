Vendemmia anticipata: al Nord dai nubifragi, al Sud dalla siccità

In particolare, in Lombardia si stanno raccogliendo in questi giorni le famose uve bianche destinate alle bollicine tra Oltrepo Pavese e Franciacorta. Per quelle rosse, coltivate nel territorio della Regione, si andrà avanti invece fino a ottobre. Qui le tante piogge primaverili seguite dal caldo secco hanno alzato la qualità del raccolto, determinando però delle perdite a livello quantitativo, soprattutto per le uve rosse. Secondo Coldiretti Lombardia, è previsto un calo nella quantità delle uve di circa il 15% rispetto alla media, con punte che vanno dal -5 al -30% in base alle zone.