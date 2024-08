Siccità, Regione Sicilia stanzia 15 milioni per agricoltura

La Regione Siciliana finanzierà con 15 milioni di euro interventi in conto capitale volti a fronteggiare gli effetti della crisi idrica sul settore agricolo. Le risorse saranno destinate, all' 80% alle istanze degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e al 20% ai Comuni. "È un aiuto concreto ad agricoltori ed enti locali siciliani", commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.