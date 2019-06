Velletri, tre persone che vivono in un’auto da due mesi: “Non abbiamo lavoro, non possiamo pagare nulla”

Tre persone che perdono il lavoro, costrette a vivere in un’automobile da più di due mesi. Loro sono Massimo, Paolo e Alessandra e la loro storia arriva da Velletri, comune di 50mila abitanti in provincia di Roma.



“Purtroppo mancando un lavoro – racconta Paolo a “Mattino Cinque” – non ci si può permettere di pagare nulla, né l’affitto né le bollette della luce o del gas”. Massimo ha già il reddito di cittadinanza, mentre Paolo e Alessandra stanno aspettando di accedere al sussidio previsto dal governo: “Abbiamo tutti l’ISEE a zero, ma anche Massimo con il reddito di soli 500 euro non può andare da nessuna parte”.



Ciò che manca davvero è il lavoro, nonostante i numerosissimi curriculum inviati. Ora ci si mette anche il problema caldo: “Non so chi ci aiuterà – dice Massimo – fortunatamente una signora si è fermata e ci ha dato qualcosa da mangiare”.