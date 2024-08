Veliero affondato a Palermo, i sommozzatori hanno aperto un varco nello scafo

Le attività di ricerca erano riprese questa mattina. Gli speleo sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Roma, Sassari e Cagliari, si sono messi al lavoro per ispezionare il relitto. Sono impegnate tre squadre di sub: due della guardia costiera e una dei vigili del fuoco. Nella squadra di ricerca ci sono anche due operatori specializzati speleo che hanno un tempo di permanenza in profondità di 12 minuti prima della risalita e il cambio continuo con un successivo team. Intanto, si procede con difficoltà verso le cabine dove è possibile ipotizzare, vista l'ora del naufragio, la presenza dei dispersi. E' impossibile verificare se siano all'interno attraverso gli oblò. In azione anche alcuni elicotteri e motovedette, che stanno perlustrando la zona del naufragio alla ricerca dei sei dispersi, tre uomini e tre donne.