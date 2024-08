Veliero affondato a Palermo, ancora dubbi sulle cause: l'albero era intatto | Forse un errore umano

Altre ipotesi arrivano dall'estero, dato che della vicenda - che coinvolge inglesi e americani - si stanno occupando gli esperti di mezzo mondo. E così il Financial Times solleva dubbi sulla posizione della "deriva mobile", cioè di quella specie di "pinna" posizionata sotto lo scafo che serve a diminuire o aumentare la stabilità della barca a seconda delle necessità. E per il quotidiano, ripreso dal Messaggero, "se la chiglia fosse stata per qualche motivo in posizione sollevata anziché completamente estesa, ciò avrebbe compromesso la stabilità della barca in caso di vento forte. In genere, i capitani di yacht a vela con alberi particolarmente alti cercano di allontanarsi dalla zona di pericolo se sono previsti venti forti".