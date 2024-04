Vaticano, stretta sulla sicurezza: file lunghissime per la basilica

Stretta sulla sicurezza in Vaticano in questi giorni di festa, con un afflusso di pellegrini superiore alla media.

Con le nuove misure, più severe, per accedere alla basilica di San Pietro la fila di persone si è molto allungata rispetto al solito: la coda, che normalmente si snodava interamente in piazza San Pietro, occupa ora anche gran parte di via della Conciliazione. Sembra che abbia influito sui controlli e sulle disposizioni anche la visita al Papa del presidente del Tadjikistan, Emomali Rahmon.