Vaticano, scomparsa la kefiah dal "presepe palestinese"

L’installazione del presepe (kefiah inclusa) era avvenuta lo scorso 7 dicembre in presenza del Papa, delle delegazioni dei donatori, dell’ambasciatore della Palestina e dei giornalisti. Originariamente la kefiah non avrebbe fatto parte dell’installazione, ma vi sarebbe stata aggiunta da una persona della delegazione palestinese. Il Papa aveva parlato lì della "martoriata Palestina" affermando che i presepi "sono diversi tra loro, ma tutti recano lo stesso messaggio di pace e di amore che ci ha lasciato Gesù". Infine, dopo aver invocato ancora una volta la fine delle guerre e delle violenze, si era fermato qualche momento in raccoglimento silenzioso di fronte alla natività. Lo scatto di questa preghiera, una volta che ha preso a circolare, ha innescato però una serie di polemiche.