Vaticano: "Proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale"

"Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune".

E' quanto si legge nel documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazione al matrimonio . "Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio - si sottolinea -. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso".