Papa Francesco: "L'utero in affitto è una pratica inumana"

Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza alla Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa . Il Santo Padre si è poi nuovamente scagliato contro quella che definisce la "piaga della pornografia" : "Va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica".

"Sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui

il consumo abnorme del sesso nella Rete

dilaga fra gli adulti sia poi capace di proteggere efficacemente i minori", ha osservato il Pontefice. "Le reti di famiglie, in cooperazione con la scuola e le comunità locali, sono fondamentali per prevenire e combattere questa piaga, sanando le ferite di chi è nel vortice della dipendenza".

"L'amore tra uomo e donna è riflesso dell'amore di Dio"

- Bergoglio è tornato poi a parlare del matrimonio come l'amore tra un uomo e una donna e aperto ai figli. "L'amore reciproco tra l'uomo e la donna è riflesso dell'amore assoluto e indefettibile con cui Dio ama l'essere umano, destinato a essere fecondo e a realizzarsi nell'opera comune dell'ordine sociale e della custodia del Creato". Per il Papa "la famiglia fondata sul matrimonio è, dunque, al centro. È la prima cellula delle nostre comunità e dev'essere riconosciuta come tale, nella sua funzione generativa, unica e irrinunciabile. Non perché sia un'entità ideale e perfetta, non perché sia un modello ideologico, ma perché rappresenta il luogo naturale delle prime relazioni e della generazione".

"Gravissimo l'inverno demografico in Italia e in Europa"

- L'inverno demografico in Italia e in Europa è un fatto "gravissimo", ha poi aggiunto il Santo Padre. Un'Europa "che invecchia, che non è generativa, è un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica a essere solidale".

L'incontro con Usrula von der Leyen

- In mattinata Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano Ursula von der Leyen. "Sono davvero lieta di incontrare Sua Santità a Roma. Stiamo dalla parte di coloro che soffrono a causa della distruzione in Ucraina. Questa guerra deve finire, riportando la pace inEuropa", ha dichiarato il presidente della Commissione Ue.