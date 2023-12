Vaticano: "Non si impedisca la Comunione alle ragazze madri"

Il Vaticano ribadisce che "essere una ragazza madre non impedisce l'accesso alla Comunione".

È quanto chiarisce il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, in una lettera, controfirmata dal Papa, in risposta a un vescovo della Repubblica Dominicana preoccupato per il comportamento di alcune donne single. Quest'ultime "si astengono dalla Comunione per paura del rigorismo del clero e dei responsabili delle comunità". "Si deve lavorare pastoralmente nella Chiesa locale per far capire che il fatto di essere una ragazza madre non impedisce l'accesso all'Eucaristia", ha ricordato il cardinale.