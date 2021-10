Vaticano, migliaia senza Green pass a udienza generale Papa

ansa

Prima udienza generale di Papa Francesco in Vaticano, nell'Aula Paolo VI, da quando sono entrate in vigore le regole sul Green pass nella Santa Sede. Per l'incontro in Aula Nervi, al quale partecipano come ogni mercoledì alcune migliaia di persone, non è stata chiesta certificazione: l'udienza è di fatto una catechesi aperta con una lettura biblica e chiusa da una preghiera ed è quindi "assimilabile a una celebrazione liturgica", spiegano fonti vaticane.