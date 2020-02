Vaticano, card. Parolin: "Il Papa è uno solo, senza autorità chi non lo è più"

"Il Papa è uno solo perché è colui che ha l'autorità. Chi non ha più questa autorità non è più Papa". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, in merito al caso del segretario privato di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein. "Come Chiesa dobbiamo prestare attenzione alla tentazione un po' giornalistica, di caratterizzare la Chiesa in termini puramente umani, definendola secondo partiti e tendenze", ha aggiunto.