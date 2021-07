Variante Delta, quattro Regioni rischiano di tornare in zona gialla | Abrignani (Cts): "Ad agosto avremo 30mila contagi al giorno"

A causa della variante Delta, i casi di contagio continueranno a crescere, e a fine agosto potrebbero superare quota 30mila al giorno, tanti quanti se ne registrano oggi in Gran Bretagna. Lo sostiene Sergio Abrignani, immunologo dell'Univeristà di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico, che in un'intervista a Repubblica spiega come l'Italia dovrebbe "osservare come vanno le cose a Londra e decidere che interventi fare qui da noi". Soprattutto, aggiunge, "vediamo l'impatto dei casi gravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventare come un'influenza".