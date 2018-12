Varese, un senzatetto rifiuta il centro di ospitalità per non separarsi dal suo cane

"È insieme a me da undici anni, non ho alcuna intenzione di separarmene". Così Guido motiva ai microfoni di "Striscia la Notizia" la sua decisione di non accettare l'offerta di un centro di ospitalità, per non dover lasciare il suo cane Rudi che nella struttura non sarebbe accettato. Guido ha preso cinque anni fa la difficile scelta di non lavorare più per motivi di salute e per assistere la madre invalida, ma dopo la morte di quest'ultima gli è stato impossibile rientrare nel mondo del lavoro e da un mese vive in mezzo alla strada. "In questo periodo difficile della mia vita, non posso pensare di stare senza di lui".



La storia di Guido e Rudi è stata presa a cuore da un'associazione, che sta raccogliendo fondi per pagare loro qualche notte in una pensione, mentre la Lega del Cane di Varese si sta impegnando per far accettare gli animali all'interno del centro di ospitalità proponendo controlli igienico-sanitari costanti e a proprie spese.