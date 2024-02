Varese, i parenti della prof accoltellata: "Lo studente voleva uccidere, potrebbe rifarlo"

Lo studente che ha accoltellato la sua insegnante Sara Campiglio a Varese "voleva uccidere, va fermato e curato perché potrebbe rifarlo".

Lo hanno dichiarato i parenti della docente aggredita. "Non so come sia successa una cosa del genere, perché ho sempre seguito passo dopo passo tutti miei studenti", ha detto la donna ai familiari. Il 17enne è stato arrestato per tentato omicidio.