Varese, padre 80enne abusa della figlia disabile: arrestato

Un 80enne di Varese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato sessualmente per anni della figlia, oggi 40enne, affetta da gravi disturbi psichici. A scoprire il comportamento del genitore è stata un'indagine della Squadra Mobile di Varese, su segnalazione del personale ospedaliero che in più occasioni aveva rimproverato il padre per comportamenti inappropriati mentre era in camera della figlia.