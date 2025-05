Varese, investita da auto in retromarcia: muore 79enne

Una donna di 79 anni è morta perché investita da un'auto in retromarcia. La vittima è stata schiacciata contro un muro. È successo a Besozzo in provincia di Varese. Secondo i primi riscontri l'auto, con targa svizzera, era stata posteggiata dal conducente lungo una strada in leggera pendenza. Il freno a mano non sarebbe stato inserito perché l'automobilista intendeva fare una breve sosta per raggiungere una vicina farmacia. L'auto è scivolata in retromarcia per una cinquantina di metri lungo la via investendo la 79enne che stava passando. Inutili i soccorsi.