Varese, impiegata si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimento

La 35enne impiegata amministrativa aveva deciso di anticipare il rientro dalla pausa pranzo proprio per riposarsi prima di ricominciare a lavorare: nel 2023 era diventata mamma da poco e per questo la notte non riusciva a dormire. La giovane si era recata nell'infermeria dell'azienda: qui si è stesa sul divanetto finendo per addormentarsi. Non poteva non accorgersene i superiori che non hanno potuto fare altro che licenziare la donna.