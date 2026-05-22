Varese, impiegata si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimento
La decisione è stata giudicata illegittima perché presa prima del compimento dell'età del figlio. Alla donna andranno Tfr e contributi arretrati, oltre al risarcimento
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Ha dell'incedibile ciò che è successo a un'impiegata di un'azienda a Varese. La donna era stata "pizzicata" dai suoi superiori a schiacciare un pisolino su un divano presente negli ambienti della ditta. Decisione finale, licenziamento, poi revocato dal giudice a distanza di tre anni dalla vicenda.
La vicenda
La 35enne impiegata amministrativa aveva deciso di anticipare il rientro dalla pausa pranzo proprio per riposarsi prima di ricominciare a lavorare: nel 2023 era diventata mamma da poco e per questo la notte non riusciva a dormire. La giovane si era recata nell'infermeria dell'azienda: qui si è stesa sul divanetto finendo per addormentarsi. Non poteva non accorgersene i superiori che non hanno potuto fare altro che licenziare la donna.
Il lieto fine
Dopo aver ricostruito la vicenda e ascoltato diversi testimoni, il tribunale di Varese ha dichiarato nullo il licenziamento poiché avvenuto prima del compimento dell'età del piccolo. "La condotta della lavoratrice non integra affatto gli estremi della giusta causa di licenziamento [...], piuttosto di un comportamento che avrebbe dovuto essere sanzionato esclusivamente con un provvedimento conservativo", si legge nella sentenza. La 35enne in un primo momento aveva deciso di chiedere il reintegro, salvo poi rinunciare vista l'assunzione in un'altra azienda: ore le spettano 35mila euro di indennizzo, il Tfr e i contributi arretrati.