A Varese un gelato che parla del futuro dei giovani con autismo grave

La voglia di riscatto per un figlio con un autismo di forma grave che rischiava di essere tagliato fuori da qualsiasi realtà sociale, una volta terminata la scuola. E assieme a questa il desiderio di aiutare tanti genitori in difficoltà esattamente come lei. Daniela Landonio è una mamma che non si è arresa:nel 2015 ha creato un'associazione - "Voce nel silenzio" - che assiste un centinaio di giovani e giovanissimi con autismo di grave entità. Oggi sta per inaugurare un nuovo e importante progetto. Si chiama Inside Aut e vedrà la luce forse già entro la fine del 2026.