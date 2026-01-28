A Varese un gelato che parla del futuro dei giovani con autismo grave
L'idea nata da una mamma in cerca di un'alternativa per il proprio figlio. Il progetto ha vinto in questi giorni la terza edizione del Self M-Aid Award
La voglia di riscatto per un figlio con un autismo di forma grave che rischiava di essere tagliato fuori da qualsiasi realtà sociale, una volta terminata la scuola. E assieme a questa il desiderio di aiutare tanti genitori in difficoltà esattamente come lei. Daniela Landonio è una mamma che non si è arresa:nel 2015 ha creato un'associazione - "Voce nel silenzio" - che assiste un centinaio di giovani e giovanissimi con autismo di grave entità. Oggi sta per inaugurare un nuovo e importante progetto. Si chiama Inside Aut e vedrà la luce forse già entro la fine del 2026.
"Inside Aut sarà una gelateria sociale, tutta dedicata all’inclusione" - spiega Daniela. "Un laboratorio artigianale gestito da giovani con disturbo dello spettro autistico affiancati da operatori formati". Il progetto è di grande respiro e ha vinto in questi giorni la terza edizione di Self M-Aid Award, il premio annuale promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS, dedicato ai giovani imprenditori del settore gelateria e pasticceria.
Mamma Daniela, felicissima del riconoscimento, ci racconta delle sfide che ha dovuto affrontare in prima persona, dei viaggi all'estero cercando di trovare le terapie giuste per suo figlio, ma anche del desiderio di sostenere tutti quei genitori a rischio burnout, proprio perché il termine del percorso scolastico per i loro figli corrisponde spesso a un vuoto assistenziale importante.
"Inside Aut vuole accogliere i giovani adulti, autistici gravi, in un luogo "protetto" dove possono sperimentare un'attività all'interno di un ambiente stimolante e formativo" - spiega Daniela che è analista del comportamento. Un tipo di ambiente difficile oggi da trovare in Italia, con un'assistenza a macchia di leopardo sul territorio.
"In Italia non siamo ancora pronti per l'inclusione delle persone autistiche gravi. Già in età prescolare la presa in carico non è semplice. La strada si fa ancora più in salita nel percorso scolastico, oltre il quale spesso i ragazzi vengono riaffidati alle famiglie senza vere e proprie prospettive di inserimento sociale o lavorativo".
"L'obiettivo di Inside Aut è proprio quello di andare a colmare questo vuoto" conclude Daniela. Certo quello che nascerà a Gorle Minore, in provincia di Varese, è una piccola goccia in un mare dove "mancano norme e agevolazioni" aggiunge. "Ma il vuoto si colma anche così".