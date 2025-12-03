PizzAut diventa anche PastAut, ecco il progetto lanciato insieme a Barilla

“PastAut è la naturale evoluzione del percorso che stiamo portando avanti con Barilla per costruire un mondo più inclusivo”, ha aggiunto Nico Acampora, fondatore di PizzAut. “Offrire ai nostri ragazzi nuove competenze e nuove opportunità di lavoro significa dare loro autonomia, dignità e futuro. PastAut non è solo un nuovo piatto in menu: è un passo in avanti verso una società che riconosce il valore di tutti.” PizzAut è un progetto nato per creare opportunità di inserimento lavorativo e inclusione sociale per i ragazzi autistici. In Italia si stima ci siano almeno 500mila persone con autismo, ma solo una parte di loro riesce a trovare spazio nel mondo del lavoro. Dopo il primo ristorante aperto nel 2021 a Cassina de' Pecchi, nel 2023 è nato il secondo locale a Monza: è stato inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 2 aprile 2023, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.