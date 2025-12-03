PizzAut diventa anche PastAut, ecco il progetto lanciato insieme a Barilla

Dal 2026 i ristoranti PizzAut diventeranno anche PastAut, servendo primi piatti preparati con pasta Barilla
Dal prossimo anno i ristoranti PizzAut diventeranno anche PastAut, servendo primi piatti preparati con pasta Barilla. L’accordo tra le due realtà, presentato in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, prevede la donazione di attrezzature professionali per la preparazione e il servizio della pasta e la formazione dei ragazzi autistici a cura degli chef di Academia Barilla, che saranno al fianco dei ragazzi in cucina. Inoltre l’azienda assumerà entro la fine dell’anno un giovane con autismo, che lavorerà in distacco presso PizzAut con contratto Barilla. “Il nostro percorso con PizzAut rappresenta per noi molto più di una collaborazione: è un impegno concreto e continuativo per costruire un modello di inclusione capace di supportare le persone e le famiglie che vivono la disabilità ogni giorno”, ha spiegato Fabrizio Vago, papà Aut e Sales District Manager Food Service di Barilla. “Con PastAut vogliamo fare un passo ulteriore, creando un progetto replicabile in cui formazione professionale di eccellenza e opportunità lavorative strutturate possano offrire ai ragazzi autistici nuovi strumenti per esprimere il proprio talento. L’assunzione diretta di un giovane con autismo, che lavorerà presso PizzAut con un contratto Barilla è un segno tangibile della direzione che vogliamo seguire.”
“PastAut è la naturale evoluzione del percorso che stiamo portando avanti con Barilla per costruire un mondo più inclusivo”, ha aggiunto Nico Acampora, fondatore di PizzAut. “Offrire ai nostri ragazzi nuove competenze e nuove opportunità di lavoro significa dare loro autonomia, dignità e futuro. PastAut non è solo un nuovo piatto in menu: è un passo in avanti verso una società che riconosce il valore di tutti.” PizzAut è un progetto nato per creare opportunità di inserimento lavorativo e inclusione sociale per i ragazzi autistici. In Italia si stima ci siano almeno 500mila persone con autismo, ma solo una parte di loro riesce a trovare spazio nel mondo del lavoro. Dopo il primo ristorante aperto nel 2021 a Cassina de' Pecchi, nel 2023 è nato il secondo locale a Monza: è stato inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 2 aprile 2023, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.
Barilla e PizzAut hanno dato vita alla loro collaborazione già un anno e mezzo fa, quando l’azienda ha iniziato a sostenere PizzAut con donazioni regolari di ingredienti e contributi economici, per un totale di oltre 2.500 kg di materie prime tra farine, prodotti Mulino Bianco, Pavesi e Pan di Stelle. Inoltre sono diversi gli impegni di Barilla nel percorso di Diversity & Inclusion che l’azienda porta avanti da anni. Tra questi spicca ThisAbility, il programma dedicato a valorizzare i talenti delle persone con disabilità. Creato nel 2018, è formato da volontari che lavorano per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Tra le iniziative: il laboratorio di co-design con Hackability per rendere packaging e utensili più accessibili, il supporto alle famiglie di bambini autistici con iFun a Foggia, i WEmbrace Awards e WEmbrace Sport con Bebe Vio, e il progetto “Il Brigante in Handbike” con Fondazione Bullone che ha visto il giovane Salvatore Cristiano Misasi attraversare la Calabria su una handbike elettrica.