Il Concertozzo di Elio e le Storie Tese fa tappa a Biella, tra solidarietà e inclusione

È per il 27 giugno 2026 l'appuntamento con la nuova edizione del Concertozzo di Elio e le Storie Tese che per la prima volta farà tappa a Biella. L'evento, ideato dal Trio Medusa, unisce musica e solidarietà. La precedente edizione, svoltasi nel 2025 a Bassano del Grappa, ha richiamato oltre 10mila spettatori da tutta Italia. "Siamo elettrizzati e orgogliosi, il Concertozzo 2025 a Bassano del Grappa è stato un grande successo e quello di Biella si annuncia ancora più bello - commentano gli Elio e le Storie Tese -. Vogliamo aumentare il numero delle associazioni invitate, migliorare la qualità degli eventi e aumentare il numero di biglietti venduti". Il 26 giugno in piazza Duomo si terranno talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, mentre il 27 giugno in Piazza Falcone, spazio alla musica con l'iniziale Concertozzino, dedicato alle performance di artisti emergenti, e il vero e proprio Concertozzo.