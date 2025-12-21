Il Concertozzo di Elio e le Storie Tese fa tappa a Biella, tra solidarietà e inclusione

Il 27 giugno torna l'evento ideato dal Trio Medusa che unisce musica e solidarietà: consegnati a PizzAut 50mila euro raccolti con la scorsa edizione
© Nico Iocesana
È per il 27 giugno 2026 l'appuntamento con la nuova edizione del Concertozzo di Elio e le Storie Tese che per la prima volta farà tappa a Biella. L'evento, ideato dal Trio Medusa, unisce musica e solidarietà. La precedente edizione, svoltasi nel 2025 a Bassano del Grappa, ha richiamato oltre 10mila spettatori da tutta Italia. "Siamo elettrizzati e orgogliosi, il Concertozzo 2025 a Bassano del Grappa è stato un grande successo e quello di Biella si annuncia ancora più bello - commentano gli Elio e le Storie Tese -. Vogliamo aumentare il numero delle associazioni invitate, migliorare la qualità degli eventi e aumentare il numero di biglietti venduti". Il 26 giugno in piazza Duomo si terranno talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, mentre il 27 giugno in Piazza Falcone, spazio alla musica con l'iniziale Concertozzino, dedicato alle performance di artisti emergenti, e il vero e proprio Concertozzo.
Grazie all'instancabile lavoro dell'organizzazione, delle 20 Associazioni coinvolte e dei generosi sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa, lo scorso anno sono stati devoluti 50mila euro a PizzAut, progetto che sin dalla prima edizione affianca il Concertozzo ed è al timone dell'area food. "Vogliamo aumentare il numero delle associazioni invitate, migliorare la qualità degli eventi che avranno luogo il venerdì 26 giugno e aumentare il numero di biglietti venduti. Ringraziamo le persone che sono venute e quelle che verranno, è grazie a loro se questa iniziativa nuova e rivoluzionaria contribuirà a migliorare il nostro mondo", ha dichiarato ancora Elio. "Gli incassi complessivi delle associazioni hanno raggiunto i 73mila euro grazie alla vendita del cibo, un risultato fondamentale perché queste realtà riescono letteralmente a sopravvivere grazie a ingressi come questi", ha aggiunto.
© Ufficio stampa
Per l'edizione 2026 il Concertozzo si impegnerà a sostenere nuovi progetti come "CasAUTentica". "Quest'anno l'impegno che metteremo nella nostra presenza al Concertozzo sarà ancora più intenso, il ricavato andrà a finanziare il progetto CasAUTentica, il progetto di Autonomia abitativa che stiamo costruendo a Cassina de' Pecchi e che intitoleremo al nostro amico Enrico, anima della nostra partecipazione a tutte le precedenti edizioni del Concertozzo", ha spiegato Nico Acampora, fondatore di PizzAut ricordando Enrico Celeghin, storico volontario di PizzAut scomparso pochi giorni fa per un malore. Il progetto di ristrutturazione creerà unità abitative autonome con spazi comuni, un piccolo borgo concepito per favorire crescita e indipendenza. Un progetto che va oltre la semplice ricerca di alloggi e mira a creare un futuro concreto per i giovani.
Altro progetto sostenuto sarà quello della Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, e in particolare il Fondo Do.P.O. - Donazione Protesi Ortopediche, che mira a fornire protesi ortopediche personalizzate e altamente tecnologiche sulla base di un progetto riabilitativo adeguato a chi ne ha bisogno. Da diversi anni l'Istituto è riconosciuto come il migliore ospedale italiano e si trova ai vertici anche a livello mondiale per ciò che riguarda la ricerca, le metodologie innovative di cura e l'accoglienza dei pazienti in campo ortopedico. "L'idea è quella di andare avanti con questo progetto per molti anni, aiutando queste realtà a costruire attività economiche che permettano a questi ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro in autonomia. Venerdì 26 giugno, inoltre, ci sarà la possibilità di invitare tante associazioni del territorio, non solo legate all'autismo", ha concluso Elio.