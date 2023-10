Varese, scoperta una frode fiscale per 10 mln euro

La guardia di finanza di Varese ha scoperto una frode fiscale da 10 milioni di euro, attraverso l'utilizzo di prestanome nullatenenti e l'emissione di fatture false.

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore di 3 milioni emesso dalla Procura di Varese. Per vari reati legati all'emissione di fatture false diciannove persone sono state segnalate alla Procura e altre due persone sono state indagate per favoreggiamento.