Lavinia Limido, parla la donna sfregiata dall'ex: "Spero di aver trasmesso quello che ho vissuto per anni"

"Oggi è stata una giornata pesante, perché i processi tengono vive le cose. Non hai un dolore da elaborare e basta, ma hai un dolore che viene sempre rimestato e sul quale ti vengono chiesti dei dettagli che a fronte di quello che è successo ti sembrano delle pochezze, cose assolutamente irrilevanti - ha esordito la donna ai microfoni di "Dentro la notizia" -. È pesante raccontarlo, è pesante riviverlo, è pesante sapere che ci sono dei professionisti che cercano di "farti delle pulci" su delle cose che non contano niente rispetto alla gravità di quello che è successo a me, a mio papà e a tutta la mia famiglia, perché gli effetti di questa cosa chiaramente non si spiegano solo su noi due".



"L'unica nota positiva è stata che l'assassino non era presente in aula. La sua presenza avrebbe accentuato ulteriormente il peso di questa giornata e grazie al cielo questo mi è stato risparmiato. Io mi sento sempre in difficoltà perché ho paura di non riuscire a trasmettere veramente quello che è successo, perché il sentimento della paura lo capisce solo chi lo vive. Per cui tradurre in parole certi sentimenti così strani è complesso", ha tentato di spiegare Lavinia.



Quindi, ha aggiunto: "Sapete, però, che tutto era stato ripreso da una telecamera e quindi "fortunatamente" le immagini e l'audio parlano da sé. Spero di essere stata in grado di trasmettere quello che io ho vissuto per anni e di cui questo è stato l'epilogo. Se non ci sono riuscita, secondo me la mia faccia di adesso e il video vengono in mio soccorso".