Varese, arriva la prima ambulanza veterinaria pronta a intervenire h24

Un numero di emergenza attivo 24 ore su 24 e un gruppo di 25 volontari: in provincia di Varese ha debuttato la prima ambulanza veterinaria attiva giorno e notte. Il mezzo è attrezzatissimo e pronto a qualsiasi evenienza. Il servizio è gestito da una onlus e per ogni intervento verrà richiesto un contributo minimo. "Siamo attivi ormai da qualche giorno con il primo gruppo di volontari già organizzati in turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per il momento si potranno richiedere interventi di emergenza relativi ai soli animali d’affezione con proprietario oppure si potranno organizzare trasporti programmati verso cliniche. L’obiettivo è quello di arrivare a convenzioni con i comuni per poter intervenire e soccorrere anche gli animali trovati per strada", ha raccontato Carlo Broggi , il coordinatore del servizio, a Varese News.

"Per tutti gli interventi anche quelli in emergenza verrà richiesto un contributo, sufficiente almeno a coprire le spese", ha aggiunto Broggi. Per adesso, l’ambulanza in servizio è una sola: "Abbiamo preso un vecchio mezzo non più utilizzabile per il soccorso di persone, lo abbiamo risistemato e attrezzato per il trasporto degli animali", ha spiegato il coordinatore. La sede dell’associazione si trova all’interno dei locali dell’Sos Malnate. Il numero di emergenza è 3314824724