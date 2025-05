Varenne, la leggenda del trotto compie 30 anni

Buon compleanno, Varenne. E' festa per il trottatore più vincente della storia. E' stato il più forte di tutti, il più veloce di tutti. La sua è stata una cavalcata lunghissima verso la gloria. In carriera ha vinto 62 corse sulle 73 a cui ha partecipato con vincite per 6,3 milioni: una somma da capogiro, mai raggiunta da nessun altro cavallo nella storia e tuttora ineguagliata.