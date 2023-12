Omicidio Vanessa Ballan, il procuratore capo di Treviso: "Dopo la denuncia nessun contatto da parte di Fandaj"

L'intervista a "Pomeriggio Cinque": "Non c'erano i presupposti per chiedere al gip il divieto di avvicinamento"

Vanessa Ballan è stata uccisa con 8 coltellate nella sua casa di Spineda, in provincia di Treviso. Per l'omicidio della 27enne, incinta di tre mesi, è stato arrestato il 41enne, Bujar Fandaj già denunciato dalla donna nel mese di ottobre. Marco Martani, il procuratore capo di Treviso, a "Pomeriggio Cinque" assicura che la denuncia è stata trattata "con estrema solerzia dai carabinieri". "Hanno fatto tutti gli accertamenti che potevano fare in quel momento - spiega - il giorno successivo il pm di turno ha disposto una perquisizione nei confronti del 41enne, dopo la quale non sono stati segnalati episodi non dico di minacce o molestie, ma neppure di semplice avvicinamento o contatto di Fandaj a Ballan".

Marco Martani fa sapere, inoltre, che il 41enne non aveva precedenti penali e non c'erano i presupposti per poter chiedere al gip una misura di divieto di avvicinamento. "Resta da verificare - considera il procuratore capo di Treviso - se questa misura avrebbe avuto efficacia impeditiva sull'omicidio", conclude.