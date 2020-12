Vandali a casa di Valeria Fabrizi: "Io non li perdono"

"Io quella mattina non ho chiuso il cancello di ferro ed evidentemente qualcuno mi ha visto". Inizia così il triste racconto a "Live - Non è la d'Urso" di Valeria Fabrizi, vittima di un terribile furto in pieno giorno: "Hanno svaligiato tutto, hanno rotto persino i mobili, portandosi via qualsiasi cosa. Io rientrando me ne sono accorta subito e ho chiamato l'autista perché tremavo".



L'attrice ha ricordato con immenso dispiacere i tanti effetti personali sottratti, compresi quelli legati al marito Tata Giacobetti, scomparso nel 1988: "Io non li perdono! Io vengo dalla guerra e ricordo, quando ero piccola, che mi portavano sulle macerie: io sto vivendo le stesse sensazioni di allora". E dallo studio di Barbara d'Urso aveva tanta solidarietà, con la sorpresa della figlia Giorgia, per la quale Valeria non riesce a trattenere le lacrime.