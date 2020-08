Alghero, Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi: la sua bici buttata tra gli scogli

Brutta avventura per Elisabetta Canalis, in vacanza in Sardegna. Durante la notte ad Alghero, alcuni ragazzi ubriachi hanno scagliato lungo una scogliera la sua bicicletta, quella del marito e anche il seggiolino della figlia Skyler Eva. A documentare l'accaduto è stata l'ex velina con un video, postato sui social, che sta facendo discutere.