In un'azienda edile in Valtellina un operaio di 58 anni è morto dopo essere caduto in un macchinario. Il tragico incidente è avvenuto a Mantello (Sondrio), dove l'uomo è stato ucciso da un attrezzo utilizzato per frantumare le laterizie. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso del 58enne. Sul caso indagano i carabinieri.