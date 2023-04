Valle d'Aosta, due scialpinisti dispersi in Valtournenche | Valanga di vaste proporzioni individuata dai soccorritori

Le ricerche si concentrano nella zona del Chateau des Dames, in Valtournenche : via terra sono condotte dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza, con unità cinofile. La parte alta è battuta dall'elicottero svizzero di Air Zermatt. Una valanga di vaste proporzioni individuata dai soccorritori.

La valanga è stata individuata dai soccorritori sul Chateau des Dames, vetta in Valtournenche. Il buio e il pericolo di altri distacchi complicano le ricerche: l'accumulo di neve si trova a circa 2.400 metri ed è difficile ora individuare il punto del distacco. L'elicottero di Air Zermatt ha portato sul posto sei unità del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e del Soccorso alpino valdostano. In un primo momento l'Artva, apparecchio di ricerca di dispersi sotto valanga, ha dato qualche segnale, senza poi fornire altre indicazioni utili.



Sabato due slavine hanno travolto tre gruppi di scialpinisti sempre in Valle d'Aosta, senza fare feriti.