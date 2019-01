Valle d'Aosta, 40 migranti fermati al traforo del Monte Bianco

Circa quaranta migranti, tra cui anche alcuni minorenni, sono stati nella notte al traforo del Monte Bianco. Gli immigrati erano diretti in Francia a bordo di tre veicoli: un furgone e due monovolume. Le operazioni di identificazione riveleranno se si tratta di regolari o di irregolari. Nel secondo caso, gli autisti verrebbero arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fermati sono in maggioranza di origine asiatica.