Valanga a La Thuile, morto in ospedale sciatore milanese 25enne

Ansa

E' morto all'ospedale Parini di Aosta lo sciatore milanese di 25 anni che era stato travolto dalla valanga nella zona del Piccolo san Bernardo, sopra La Thuile. Il giovane, rimasto sepolto sotto 80 centimetri di neve assieme a un altro sciatore rimasto illeso, era stato estratto e trasportato a valle in elicottero. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo ma al momento dell'arrivo in ospedale era già in gravissime condizioni per un politrauma.